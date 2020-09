Nuovo campo sportivo a Marina di Pietrasanta, sen. Mallegni (FI): «Impianto in sintetico tra i più aggiornati del calcio dilettantistico»

Il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni inaugura il ‘nuovo’ Pedonese: «Momento importante per la città, io dono il ‘pettine’ per la manutenzione»

«Era il 2005 quando facemmo il primo manto in sintetico di tutto il centro Italia. Oggi ancora una volta l’amministrazione guidata da Alberto Giovannetti realizza uno degli impianti in sintetico più aggiornati nella storia odierna del calcio dilettantistico. E’ un fatto importante per i nostri figli, per tutti i cittadini e per l’immagine della città che stiamo dando»: a parlare così è il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni intervenendo questo pomerggio all’inaugurazione del ‘nuovo’ campo sportivo intitolato a Marco Pedonese, il giovane della squadra allievi del Lido di Camaiore stroncato da un malore nel 2000 durante una partita.

«Grazie quindi al Sindaco e all’Amministrazione comunale di Pietrasanta, al Consiglio comunale e ai tecnici che hanno lavorato. Grazie anche alla squadra che ha aspettato. Ma talvolta l’attesa porta ansia nella scoperta di qualcosa di importante », ha dunque proseguito Mallegni che da parte sua si è offerto di donare il cosiddetto ‘pettine’, ovvero il macchinario a spazzole per la manutenzione dei campi d’erba sintetica.

«In questi giorni sto girando la Toscana in lungo e in largo e non ci sono strutture come questa. Ogni volta che racconto quanto accade a Pietrasanta vedo negli occhi dell’interlocutore un po’ di invidia. Li invito qua a vedere ciò che facciamo. E se ci riusciamo è anche grazie a voi che ci avete sempre accordato la vostra fiducia, perché senza la fiducia dei cittadini non si va da nessuna parte».