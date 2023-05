Nucleare, Pichetto (FI): grazie al Parlamento per aver dato indirizzo al Governo

“Ringraziamo l’intero Parlamento, maggioranza e opposizione, per aver mantenuto l’impegno di confrontarsi sul tema dell’energia nucleare e di aver dato un preciso indirizzo al Governo. La ricerca e la sperimentazione in questi ultimi decenni hanno fatto passi enormi. Il nucleare di quarta generazione, secondo gli scienziati, è sicuro quanto pulito. Ci confronteremo ora con i partner europei e valuteremo, con la massima attenzione, come inserirlo nel mix energetico nazionale dei prossimi decenni con l’obiettivo di raggiungere, anche con il contributo dell’energia nucleare, gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’Unione Europea, sino a quello finale della neutralità climatica del 2050”. É quanto affermano Gilberto Pichetto Fratin e Vannia Gava, Ministro e Viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla mozione approvata oggi dal Parlamento sull’energia nucleare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...