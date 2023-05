Violenza donne, Rosso (FI): dal Ddl avocazione indagini aiuto in più

“Sono ancora tante, troppe le vittime di violenza di genere. Solo nel 2022 sono state uccise 125 donne, nonostante siano stati fatti molti passi avanti in questi anni. Ma è evidente che come legislatori dobbiamo fare ancora di più. Il provvedimento oggi in esame al Senato si inquadra proprio nella necessità di rendere più efficaci alcune disposizioni del Codice rosso. Il nostro auspicio è che far diventare perentori i tre giorni per sentire la persona offesa sia sufficiente a salvarla. Bisogna intervenire subito, non appena si viene a conoscenza del reato, perché spesso il carnefice, quando scopre di essere stato denunciato, agisce per vendicarsi. Le fredde statistiche ci dicono che su 100 donne che hanno una denuncia per violenza, 15 vengono uccise. Salvarne anche solo una sarebbe già un grande risultato, ma la vera sfida è salvarle tutte, affinando sempre più gli strumenti del Codice rosso, una conquista normativa fondamentale da difendere.

Dotare le donne di tutti i mezzi che le aiutino a denunciare, avendo la certezza che verranno protette, è il nostro obiettivo primario. Dobbiamo fare in modo che quel catalogo di reati che ci viene fornito dal ministero dell’Interno ogni 8 marzo, diventi un inventario di azioni positive a favore delle donne“. Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, nella discussione sul disegno di legge sull’avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica e di genere.

