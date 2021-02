Monopattini, Rosso (FI): quanti morti dovranno esserci per adottare regole certe? La nostra proposta di legge ha già richiesta di calendarizzazione in Commissione

“La notizia della seconda persona morta a seguito di un incidente mentre circolava su un monopattino riporta nuovamente all’attenzione il tema della sicurezza stradale. Le forze giallorosse con un blitz avevano negli scorsi mesi approvato, in un decreto di natura finanziaria, una serie di norme che aprivano all’uso indiscriminato del mezzo solo per rispondere alle richieste dei propri elettori. Una situazione che aveva portato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a biasimare l’uso dei decreti per materie non omogenee. Forza Italia insieme al centrodestra aveva già lanciato le sue proposte nella Commissione Trasporti di Montecitorio mentre era in discussione una riforma organica del codice della strada, affossata proprio da M5s, Pd e Iv. Mi domando quanti morti dovranno ancora esserci per mettere la parola fine alla giungla che ha creato la rincorsa elettorale a pacchetti di pseudo votanti? Forza Italia è l’unica forza politica ad oggi che ha chiesto la calendarizzazione di una sua proposta di legge per la mobilità elettrica in Commissione. E’ l’ennesimo tentativo di dare regole certe ad una mobilità debole, perchè mette seriamente a rischio l’incolumità dei conducenti. Continuano ad arrivarci segnalazioni che stiano aumentando a dismisura anche gli infortuni per chi utilizza il monopattino come mezzo di trasporto: si traduce in maggiori costi per la sanità pubblica e per le nostre strutture sanitarie che già sono messe in crisi dalla pandemia. E’ necessario mettere mano alle norme del codice della strada in modo organico, senza preconcetti ma anche abbandonando certa ideologia becera. L’obbligo dell’utilizzo del casco e del giubbotto catarifrangente, la riduzione della velocità massima consentita e il divieto di sosta sui marciapiedi sono alcuni elementi imprescindibili se voglia venire incontro alla richiesta di norme lanciata dal sindaco Bucci in occasione del tragico evento. Noi ci siamo e ci aspettiamo che il cambio di governo possa portare la serenità necessaria per approvare la nostra legge”. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale degli Azzurri in piemonte, e primo firmatario con i colleghi di partito di una proposta di legge che si occupa proprio del tema.

