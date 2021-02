Scuola, Forza Italia Torino: presidenti di Circoscrizione su campagna vaccinale esternano senza mandato dei Consigli circoscrizionali e su una materia che non compete loro

“Spiace constatare che con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative il centrosinistra non perda occasione per utilizzare ruoli Istituzionali al fine di fare propaganda politica. Come Forza Italia abbiamo letto con stupore un comunicato, a firma dei Presidenti di Circoscrizione ,che pone dubbi sulla campagna vaccinale presentata dalla Regione Piemonte e che si fa portavoce di fantomatiche proposte del mondo scolastico. Vorremo ricordare ai presidenti delle Circoscrizioni che per parlare a nome delle Circoscrizioni Cittadine sarebbe necessario farsi dare un mandato da parte dei Consigli circoscrizionali. Già ci ha pensato il sindaco Appendino a svilire il ruolo delle assemblee circoscrizionali in questi cinque anni di non governo, sarebbe importante che non inizino ora anche i presidenti di Circoscrizione a giocare lo stesso ruolo. In secondo luogo ricordiamo ai Presidenti che stanno trattando un argomento non di loro competenza, peraltro facendosi portavoce di non meglio precisate scuole. Comprendiamo che l’imminenza del fine mandato costringa anche a chi poco o nulla ha fatto per Torino ad agitarsi ma in questa delicata materia ci sono altri Enti e Istituzioni che hanno titolo e ruolo per prospettare le proprie istanze alla Regione e al Governo nazionale. L’unico organo titolato a parlare per conto del mondo scolastico e delle sue istanze è proprio la scuola attraverso le proprie direzioni scolastiche e l’ufficio scolastico provinciale. Tutto il resto è chiacchiericcio da bar Sport. Su una pandemia non si scherza. Ricordiamo infine che Forza Italia ha presentato ed approvato un ordine del giorno in alcune circoscrizioni dove si chiedeva di mettere a disposizione i locali delle circoscrizioni per effettuare le vaccinazioni. Ad oggi non ci risulta che gli stessi presidenti si siano attivati per ricevere un riscontro concreto. Quindi sarebbe opportuno che le Circoscrizioni pensino prima di tutto a fare ciò che è in loro potere”. Ad affermarlo in una nota il commissario cittadino di Forza Italia Marco Fontana, il deputato torinese Roberto Rosso e i consiglieri di circoscrizione Davide Balena, Giuseppe Battaglia, Licia Bello, Domenico Garcea e Alessandro Iocola.

