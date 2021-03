Min. Gelmini: “Stop alla scuola in presenza dove strettamente necessario, l’intendimento e’ tenerle aperte”

Gelmini: “Non parlerei di chiusura delle scuole: l’intendimento e’ tenerle aperte, tutti le vogliamo aprire. C’e’ la volonta’ di giocare la partita dalla parte della scuola, ma e’ chiaro che c’e’ un problema legato alle varianti che non si acuisce nei bambini ma crea una problematica nel contagio. Laddove strettamente necessario per le varianti si impone la sospensione dell’attività’ in presenza”.

Bisogna per questo potenziare la dad e garantire la connessione ad internet per poter consentire agli studenti di seguire le lezioni a distanza. l’importante è che non ci siano bambini esclusi.