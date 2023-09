Mazzetti: “Forza Italia dimostra di essere un partito attivo, attrattivo e centrale nel panorama politico italiano”

“Forza Italia dimostra di essere un partito attivo, attrattivo e centrale nel panorama politico italiano, sempre più radicato in Italia, grazie all’intuito di Silvio Berlusconi, ma anche indispensabile in Europa perché motore del Partito Popolare, la casa di tutti noi. È, soprattutto, la concretezza il tratto che ci contraddistingue. Mettiamo al centro la libertà, il garantismo, la sussidiarietà, l’apertura al mercato come simbolo di libertà, seguendo la linea indicata dal Presidente, come emerge nello straordinario discorso pronunciato al Congresso degli Stati Uniti, ancora attuale e riletto da Giancarlo Giannini proprio oggi. Insieme e accanto a Forza Italia, è importante la conferma dell’impegno e la vicinanza della famiglia Berlusconi: il genio e la passione del padre sono ben custoditi. Sono convinta che Berlusconi, da uomo con un grande cuore e con tanta passione come era, avrebbe apprezzato la nostra continuità, il nostro impegno, la nostra energia, la partecipazione di oggi. Per lui sono il regalo migliore come detto dai fratelli Berlusconi”. Lo afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia da Paestum.