Mazzetti (FI): “Berlusconi decisivo per Mattarella bis”

Questa la dichiarazione di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, dopo l’intervista di Silvio Berlusconi al Corriere della Sera.

“Silvio Berlusconi è stato protagonista in positivo di questa rielezione di Sergio Mattarella e lo sarà nella fase di rilancio di Forza Italia. Berlusconi ha saputo fare un passo indietro, nonostante avesse tutte le caratteristiche per essere il miglior presidente, ha lavorato per unire dentro e fuori la coalizione ed è stato il primo a sostenere apertamente la rielezione. Facendo questo ha anche rimesso al centro Forza Italia e lo ha fatto per di più in un momento delicato per la sua salute. Non tutti hanno questa lucidità e passione. Come lui stesso ha ricordato al Corriere della Sera, siamo riusciti a strutturare il partito sui territori e a più livelli e, grazie a questa sua intuizione, possiamo essere attrattivi per tutti coloro che si riconoscono nei valori popolari, garantisti, riformisti, cristiani e liberali. I malumori contano molto poco in una fase ancora di emergenza, lasciamo agli altri le polemiche e i sondaggi. Forza Italia, grazie ai suoi Ministri, sta lavorando per guidare in sicurezza il Paese fuori dall’emergenza sanitaria ed economica sociale e per attuare le riforme tanto attese, come quella della giustizia, su cui si è concentrato giustamente anche Mattarella; non era scontato dopo 7 anni di silenzio ma ci ricorda che è il momento di dare pari diritti a tutti. Anche quel passaggio ci dimostra che Berlusconi e Forza Italia hanno scelto bene. Nella nostra azione quotidiana ci sono da esempio le parole e le idee rivoluzionarie del Presidente che, già 28 anni fa, immaginava un’Italia più semplice, più attrattiva, che dà dignità ai cittadini e alle imprese, nel segno della sussidiarietà. Berlusconi in modo chiaro detta la linea e noi dobbiamo essere bravi e reattivi per metterla in atto sia nell’azione parlamentare sia sui territori. C’è un anno di tempo per provare insieme a costruire un Paese diverso e migliore: Forza Italia con Berlusconi farà la sua parte”.