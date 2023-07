Matteo Perego di Cremnago: “La Vespucci parte per il giro del mondo , eccellenza italiana in movimento”

”La Signora dei Mari, la Nave più bella del mondo fucina di ufficiali della Nostra Marina Militare ha oggi preso il mare: 20 mesi di tour per il mondo in 27 paesi toccando tutti i continenti del globo, portando un pezzo di Italia in tutti i sorgitori che la ospiteranno e in tutti i mari”. Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo PEREGO di Cremnago. ”Buon vento all’Equipaggio del Veliero icona Nazionale – ha concluso PEREGO – buona fortuna agli Allievi che diventeranno un corso in questa avventura e un pensiero ad una anima che sarà con voi, quella di Michele Savarese che ci ha lasciato qualche giorno fa!”.

