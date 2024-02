Mali – Deborah Bergamini: “Grazie alla Farnesina e AISE per la liberazione della famiglia Langone”

“La liberazione della famiglia Langone, sequestrata nel 2022 in Mali da una fazione jihadista, è una bellissima notizia. Oggi, i nostri tre nostri connazionali torneranno in Italia grazie al lavoro e alla grande professionalità dell’Aise e della nostra diplomazia. Complimenti al nostro vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e al personale della Farnesina sempre molto attento a intervenire per risolvere le situazioni più delicate nel mondo”. E’ quanto dichiara la deputata, vicesegretaria nazionale e responsabile esteri di Forza Italia, Deborah Bergamini.