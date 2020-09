LUCCA: Massaciuccoli, Marchetti (FI): «Bilance come civili abitazioni in legge Pd? Bene, Rossi e Giani ci prendano residenza. Con noi stop burocrassurdità»

«Per la legge urbanistica del Pd le bilance coi loro casottini sul lago di Massaciuccoli sono equiparate a civili abitazioni? Bene, allora Rossi e Giani ci prendano residenza. Con Forza Italia al governo della Toscana stop a queste burocrassurdità»: lo afferma Maurizio Marchetti, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e candidato capolista per Forza Italia nella provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali. Marchetti oggi ha incontrato alcuni promotori della petizione con cui i titolari delle bilance ma anche i cittadini della zona chiedevano una revisione della legge regionale 65, cosiddetta legge Marson, che sollevasse bilance e capanni dai vincoli urbanistici cui oggi sono assoggettate.

«La normativa urbanistica confezionata da Pd e sinistra è un pacco per i toscani e ha creato mostri. Quello delle bilance del Massaciuccoli è uno di questi. Della legge Marson Forza Italia è sempre stata convinta oppositrice – ricorda Marchetti – ma oggi abbiamo la possibilità di rifarla da capo, perché modificarla non basta. Certo dobbiamo vincere il governo della Toscana, e siamo pronti a cacciare questa sinistra che tiene in ostaggio interi segmenti di territorio e di attività umana».

Effettivamente le bilance si trovano in una poco allegra situazione: «Si chiama stallo – va pari Marchetti – perché non si possono abbattere né rifare ed è bloccata persino la successione. Insomma, il Pd e la sinistra che si riempiono la bocca di ambiente e paesaggio condannano poi al sostanziale degrado questi manufatti che invece potrebbero trovare nuova vita e fungere anche da attrattori con una adeguata riqualificazione. Ma hanno bloccato tutto. Ebbene: noi rifaremo la legge 65 da cima a fondo, sbloccheremo lo stallo su bilance e capanni e con un bando daremo incentivi a chi presenterà progetti di riqualificazione di queste tradizionali strutture».