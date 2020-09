Covid, Stella (FI): “Ataf conceda rimborsi abbonamento anche a pensionati, discriminazione inaccettabile”

FIRENZE – “Ataf conceda i rimborsi per gli abbonamenti non fruiti durante il lockdown anche ai pensionati. Non si capisce il motivo per cui l’azienda di trasporti pubblici dell’area fiorentina abbia concesso, giustamente, il rimborso a studenti e lavoratori, e abbia omesso il risarcimento per la categoria dei pensionati. Si tratta di una discriminazione inaccettabile, che tra l’altro va a colpire persone che in molti casi hanno difficoltà economiche”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, capolista di Forza Italia alle elezioni regionali nel collegio Firenze 1.

“Visto che le domande per presentare la richiesta scadono il 15 ottobre – ricorda Stella – chiediamo ad Ataf di ammettere tra i soggetti destinatari del rimborso anche i pensionati. I vertici dell’azienda ci spieghino le ragioni di questa scelta infelice”. Le richieste, al momento, possono essere fatte da chi aveva un abbonamento mensile a marzo 2020 oppure trimestrale o annuale acquistato entro il 9 marzo 2020, e che a causa del Coronavirus è stato inutilizzato. Il rimborso riguarderà il periodo dal 5 marzo al 10 giugno 2020 per gli studenti, e per gli altri abbonamenti dal 10 marzo al 17 maggio 2020.