Locazioni brevi, Deborah Bergamini: “La proprietà privata è sacra e inviolabile”

La proprietà privata è sacra e inviolabile. E questo vale sempre, anche quando si parla di affitti. Ognuno deve essere libero di decidere come mettere a reddito il proprio immobile. Ogni cittadino ha il diritto di decidere se mettere in affitto un appartamento di sua proprietà a breve, a medio, o a lungo termine, in base alle proprie esigenze, non sono lo Stato o il Comune a deciderlo. Altrimenti non è più proprietà privata, ma semi-pubblica”. Lo ha dichiarato l’on. Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, a margine di una conferenza stampa del movimento a Lucca.

“Le locazioni brevi, o affitti turistici, sono uno degli ultimi ammortizzatori sociali rimasti – sottolinea l’on. Bergamini -. Si tratta di appartamenti ereditati dai nonni o dagli zii, o acquistati con un mutuo. Ricavare un reddito da queste abitazioni è un sacrosanto diritto di chi le possiede. Oltretutto le locazioni turistiche contribuiscono ad abbassare il prezzo del pernottamento per i turisti, e aumentano il numero dei posti letto disponibili. Solo per fare un esempio che prendo dalla mia regione, la Toscana: in alcuni periodi dell’anno è così difficile trovare un posto letto a Firenze, che i turisti devono prenotare nei Comuni dell’hinterland o addirittura a Prato e Pistoia”.

“Sono convinta – conclude la deputata di Forza Italia – che ogni limitazione al diritto di disporre come meglio si crede dei propri beni – naturalmente nel rispetto delle regole – sia una limitazione delle libertà, anche costituzionali, del cittadino, oltre che un danno economico e sociale per il nostro Paese, in cui il turismo rappresenta il 13% del PIL”.