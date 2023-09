Forza Italia per un approccio olistico contro la violenza sulle donne

L’Avvocato Eros Baldini, capo Dipartimento Affari Costituzionali e Giustizia di Forza Italia per la Toscana, sostiene che ” il ricorso alla giustizia penale, al di là di un blando potere dissuasivo, stante l’irrazionalità e l’antisocialità di chi commette tali crimini, affronta la violenza sulle donne, punendo i colpevoli, quando gli effetti si sono già tragicamente manifestati. Ma, soprattutto, non risolve le radici della questione.” Per questo motivo, Forza Italia si impegna a dare impulso ad un approccio totale e multidisciplinare per affrontare il problema , integrando l’intervento penale con programmi educativi che mirino a cambiare le mentalità, a promuovere il rispetto reciproco e a sfidare gli stereotipi di genere.

Tuttavia, prosegue Baldini, “stante l’urgenza della situazione, l’obbiettivo immediato è di sensibilizzare attraverso i media, fornire servizi di supporto alle vittime, formare i professionisti, istituire hotline di emergenza, sostenere le realtà già operanti sul territorio, promuovere la cultura di denuncia e coinvolgere gli uomini nella lotta contro la violenza di genere.”

“Vogliamo una società in cui ogni donna possa vivere senza paura, e Forza Italia è costantemente in prima linea”. “La cifra attuale e concreta”, prosegue Baldini, “sta tutta nella proposta di legge che Forza Italia, a firma Polidori, Bergamini, Patriarca e Dalla Chiesa, ha presentato per l’istituzione dell’app “Mai sole”: un nuovo servizio 24 ore su 24, utilizzabile da tutti i sistemi operativi e da tutti i sistemi tecnologici, che si vorrebbe non su base volontaria, ma statale e assolutamente gratuito. Il fine è quello di fornire a tutti uno strumento idoneo a prevenire episodi di violenza sulle donne e facilitare le richieste di aiuto e le denunce agli aggressori.”

Forza Italia invita tutti i cittadini a unirsi a noi in questo importante sforzo per combattere la violenza sulle donne e creare una società più sicura e giusta per tutti.