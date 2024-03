L’avvocato Baldini solleva un allarme: “La magistratura dichiara guerra alla politica?”

L’Avvocato Eros Baldini solleva un forte allarme: la politica non vuole fare la guerra alla magistratura, ma siamo sicuri che la magistratura non abbia dichiarato guerra alla politica?

Nella aule di giustizia campeggia la scritta “la legge è uguale per tutti”, ma ci sono alcuni che sembrano sentirsi più uguali degli altri. Eppure lo schema ideato dai padri costituenti e poi cristallizzato nella Carta Costituzionale è semplice: al Parlamento spetta il compito tradurre la volontà popolare in leggi ed alla magistratura il compito di applicarle. Tuttavia, lamenta il responsabile per la Giustizia di Forza Italia per la Toscana , vi sono alcuni che rifiutano di sottostare al potere legislativo, contestando le leggi, cambiandone il senso attraverso l’interpretazione e addirittura disapplicandole. Spesso sono proprio coloro che le hanno materialmente scritte.

Sono quelli che progressivamente, in un assordante silenzio, hanno lentamente stravolto il codice, trasformandolo da accusatorio, quale lo Stato aveva deciso che fosse, in un ibrido di chiaro sapore inquisitorio.

Figuriamoci se accettano una legge che imponga dei semplici test.

Bisogna che le istituzioni e i cittadini tutti continuino ad essere vigili e a non permettere che il principio di separazione dei poteri venga compromesso.

Forza Italia si impegna a continuare la sua battaglia per la difesa dei principi fondamentali della giustizia e della democrazia italiana e per la garanzia dei diritti dei cittadini.