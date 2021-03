Infrastrutture: l’autostrada Cecina Nord –Tarquinia, potrebbe presto diventare realtà

Il cosiddetto “Corridoio Tirrenico” è sempre più necessario e fondamentale per il rilancio economico del nostro territorio.

Il Governo Draghi recepisce le direttive e le proposte portate avanti da Forza Italia, occorre velocizzare l’iter per il passaggio di competenze da Sat in capo ad Anas e sciogliere i nodi su cronoprogramma, progetti, costi e finanziamenti.

La realizzazione della viabilità autostradale a sud di Cecina, torna finalmente ad essere un argomento di primo piano nell’agenda politica del nuovo governo, e la nostra costa potrà tornare ad essere unita al resto dell’Italia con infrastrutture moderne e sicure.

Forza Italia farà quindi da garante affinché questo progetto non diventi l’ennesimo vano tentativo di concludere questa importante opera.

Sembra davvero la volta buona, va in questa direzione il parere approvato dalla Commissione lavori pubblici del Senato, che la include tra le 28 opere da commissariare e inserire nel prossimo decreto sulle infrastrutture che sarà emanato entro il 30 giugno.

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia

Giampaolo Giannelli

Responsabile Dipartimento Trasporti e Infrastrutture Toscana – Forza Italia