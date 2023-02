Incidente Terzo Valico, Zangrillo (FI): vicinanza a famiglie, sicurezza sia priorità

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia in Piemonte e ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, esprime cordoglio per la morte dell’operaio al lavoro nel cantiere del TERZO VALICO e segue con apprensione le sorti del collega ferito, augurandogli una rapida guarigione.

“Ho appreso con dolore quanto accaduto in provincia di Alessandria – afferma Zangrillo in una nota – e sono vicino alle famiglie degli operai coinvolti. La sicurezza sul lavoro e’ una priorita’ che non va trascurata. Incidenti come quello di oggi sono ferite per le istituzioni e tutto il Paese. Dobbiamo tenere alta l’attenzione e lavorare a tutte le iniziative concrete e di sensibilizzazione per costruire una vera cultura della sicurezza. Insieme al Ministero del Lavoro con le parti sociali abbiamo avviato un percorso di lavoro e confronto per superare quella che purtroppo in Italia e’ ancora oggi una emergenza“.