Bonus Edilizia, Rosso (FI): bene Regione Piemonte su blocco crediti incagliati

“Sono estremamente soddisfatto per l’iniziativa che ha intrapreso la Regione Piemonte in ambito di cessione del credito per il settore edilizio. L’assessore di Forza Italia alle Attività Produttive Andrea Tronzano e al nostro presidente della Regione Alberto Cirio dimostrano come il nostro partito sia attento al tema della casa nei fatti e non a parole, intervenendo in modo diretto su quei crediti incagliati che mettono a rischio in Italia circa 200mila posti di lavoro, movimentando un fondo di circa 50milioni di euro all’anno. La Regione Piemonte ancora una volta fa da laboratorio per il Paese. Personalmente continuerò a combattere a livello nazionale affinchè il Governo intervenga in modo radicale su questo tema, non lasciando da soli i territori, e venendo incontro alle esigenze di un comparto che ha solo la colpa di aver rispettato le regole”. Ad affermarlo in una nota il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa per gli Azzurri.

