Maria Rosa Porta: “In Piemonte Azzurro Donna c’è”

L’incontro in videoconferenza con il Presidente Berlusconi ha ufficializzato la ripresa dei lavori di AZZURRO DONNA sotto la guida dell’On. Catia Polidori, Coordinatrice Nazionale del Movimento e membro del Coordinamento di Presidenza del Partito di Forza Italia. Il Movimento, guidato in Piemonte da Maria Rosa Porta, ha accolto con entusiasmo l’invito del Presidente a lavorare affinché non vengano sprecati i talenti e le capacità delle donne che devono essere maggiormente coinvolte nei processi decisionali ad ogni livello.

Un doveroso ringraziamento per quanto fatto va alla Sen. Mariella Rizzotti che in questi anni è stata punto di riferimento delle donne azzurre piemontesi. L’importanza di un forte rilancio dell’attività di AZZURRO DONNA trova risposte nell’impegno che ha permesso, proprio mentre l’emergenza sanitaria è ancora in corso, il costituirsi di una rete nazionale di donne professioniste, imprenditrici, insegnanti, lavoratrici dipendenti che dovranno dare maggior voce a quei valori che da sempre appartengono a Forza Italia, occupandosi di lavoro, impresa, formazione e sociale.

In questo momento non facile per la nostra Regione, fra le più colpite dalla pandemia, è apprezzabile la collaborazione con il Coordinatore Regionale On. Paolo Zangrillo che, nonostante il contesto di preoccupazione e la sua costante presenza in Parlamento e sul Territorio, non ha fatto mancare il suo aiuto determinante per il completamento della struttura provinciale. La ripartenza del Paese dovrà tenere conto dell’emergenza lavoro, in particolare di quello femminile. La situazione aggravata dalla inevitabile chiusura delle scuole non deve costringere le donne, lasciate sole in questi mesi, a dover rinunciare alla loro occupazione per poter accudire i figli.

La consapevolezza di quanto importante sia investire sulle capacità delle donne e l’impegno che il movimento dovrà profondere su questo tema si coniuga con la volontà di un forte rilancio dell’attività di Azzurro Donna: determinazione e voglia di ripresa che il Piemonte sa esprimere anche al femminile.