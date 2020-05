Fase2, FI: su professionisti da Saviano dichiarazioni gravi

“Sono gravi le dichiarazioni di Roberto Saviano rilasciate nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’. E’ inaccettabile che la Rai faccia da megafono per simili attacchi del tutto ingiustificati che investono una categoria che il governo ha fortemente penalizzato. Anzi non vorrei che proprio l’assenza di attenzione da parte della maggioranza, che giorno dopo giorno si distingue per un profilo anti-impresa e anti-libera professione autorizzi aggressioni simili. Mi auguro che la Rai prenda le distanze da queste aberranti dichiarazione e che lo stesso Saviano chiarisca questa gravi e ingiuriose affermazioni”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio al Senato, Gilberto Pichetto Fratin.

