Imballaggi, Pichetto Fratin: “Accordo ottimo risultato, l’Italia in prima linea”

“L’accordo finale sul regolamento imballaggi è un ottimo risultato. Il nostro Paese è stato in prima linea per difendere la sua eccellenza nell’economia circolare e per tutelare le nostre imprese, i consumatori e l’ambiente. Un successo frutto di un efficace gioco di squadra”.

Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, commentando il voto al regolamento espresso dal Coreper.

“Abbiamo difeso un approccio sostenibile e un’economia realmente circolare: ha prevalso l’approccio scientifico e l’eccellenza dell’esperienza italiana. Il nostro obiettivo è stato sempre di definire un punto di equilibrio tra target ambientali e competitività delle imprese. Il risultato ottenuto oggi descrive bene quale futuro intendiamo disegnare per l’Europa”.