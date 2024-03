Martusciello: “Successo Italiano a Bruxelles. Approvazione del Regolamento sugli Imballaggi e Rifiuti”

“L’ approvazione del Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi e la Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità da parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti Aggiunti presso l’Unione Europea (Coreper I) è un successo dell’Italia, che ha visto Forza Italia protagonista a Bruxelles”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al parlamento europeo Fulvio Martusciello.

“Contro la deriva ideologica ecologista che voleva penalizzare le imprese italiane, che sono avanti nel riciclo, imponendo il riuso, e contro le rigidità della Commissione UE siamo riusciti a ottenere flessibilità per gli Stati nella scelta tra gli imballaggi riutilizzabili e quelli riciclabili”, aggiunge Martusciello.

“Per gli agricoltori e per il comparto alimentare il packaging riciclabile, su cui sono stati fatti investimenti significativi è la scelta che dà maggiori garanzie sulla conservazione della qualità dei prodotti.”

“Forza Italia continuerà a rappresentare gli interessi di imprese e consumatori per una politica ambientale che sia realmente sostenibile e non condizionata da estremismi ideologici”, conclude il capogruppo di Forza Italia.