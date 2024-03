Il centrodestra riporta in Italia Zaki grazie al dialogo: Tajani sottolinea l’importanza dell’Africa”

“Col dialogo il governo di centrodestra ha fatto venire in Italia Patrick Zaki mentre il governo di sinistra non è stato mai capace di riportarlo, noi ci siamo riusciti dialogando” e “vogliamo sapere la verità su Regeni, non ci siamo mai venduti. Però andiamo avanti per la nostra strada perché l’Egitto è fondamentale per la stabilità del Nordafrica e del Mediterraneo, quindi fanno benissimo Meloni e Von der Leyen ad andare in Egitto. C’è un’identità di vedute nel governo” su questo, “significa per le nostre imprese lavorare lì e favorire le esportazioni, questo è il nostro compito”. Lo ha detto Antonio Tajani al LetExpo di Verona.”Il governo italiano sta cercando di affrontare la questione migrazione, parte della questione Africa. Noi abbiamo il dovere di avere un dialogo forte con un continente da dove partono tanti migranti ma che rappresenta anche un’opportunità economica”, ha spiegato Tajani. “L’Africa è un’opportunità” e “dobbiamo essere presenti nell’Africa subsahariana”. “La stabilità e crescita dell’Africa è fondamentale e fa bene Meloni ad andare in Egitto” così come “fa benissimo Von Der Leyen: finalmente l’Europa si è svegliata e guarda all’Africa con maggiore attenzione. Dobbiamo impedire il default di queste economie africane” perché altrimenti “arriva il fondamentalismo islamico e quindi il terrorismo”. “Io non so cosa vuole l’opposizione, anche la sinistra al Parlamento europeo condanna che noi aiutiamo l’Egitto e la Tunisia, ma dobbiamo lasciare distruggersi? Poi, che ci siano riforme da fare e non siano democrazie come le nostre ma non possiamo imporre i nostri modelli, possiamo dire di rispettare i diritti umani”, ha sottolineato.