Toscana, Forza Italia: “Grazie al Governo di centrodestra 683 milioni di euro per opere e servizi”

“Oltre 680 milioni di euro, per strade, sanità, difesa del suolo, cultura, sport. L’accordo per la Coesione tra Governo e Regione Toscana, sottoscritto l’altro giorno in palazzo Strozzi Sacrati tra il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il governatore Eugenio Giani completa, con ulteriori 531 milioni, l’assegnazione alla Toscana del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) per il periodo 2021/2027. I 531 milioni si aggiungono ai 151 già assegnati per un totale di quasi 683 milioni di euro. Sono fondi importanti per realizzare o completare tutta una serie di opere indispensabili per il nostro territorio, e di questo va ringraziato il governo nazionale di centrodestra”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

Ora, gli interventi finanziati con l’ulteriore assegnazione di 531 milioni, porteranno a investimenti in opere pubbliche. Soggetti attuatori saranno prevalentemente gli enti locali della Toscana, oltre alla stessa Regione ed enti e agenzie regionali. “Nell’area metropolitana fiorentina – sottolinea Stella – l’intervento su Sesto Fiorentino ha un valore strategico, a Castello l’intersezione con la tratta ferroviaria permette l’accesso diretto al centro direzionale di Novoli senza bisogno di passare da Santa Maria Novella. Di grande rilievo sono poi gli interventi sulla viabilità nei Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio, , il collegamento tra viale XI Agosto e Careggi, la rifunzionalizzazione del complesso universitario di Santa Apollonia e i fondi per la cassa di espansione di Pizziconi nel Valdarno”.