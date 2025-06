Un altro momento di orgoglio per il mio territorio è stata la partecipazione alla conferenza di presentazione del Rally del Grappolo. Un evento in cui motori e territorio si fondono in una combinazione unica, capace di unire passione sportiva, tradizione e paesaggio. Il rombo delle auto da rally si mescola alla bellezza delle nostre colline, creando uno spettacolo che celebra l’energia e la vitalità della nostra comunità.