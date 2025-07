DDL Cresci Piemonte, Biglia (FI): un provvedimento atteso da tanti Sindaci, imprese e piemontesi

È stato presentato dal Presidente Cirio e approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge “Cresci Piemonte”, che ora attende la discussione in Consiglio. Si tratta di un provvedimento tanto atteso quanto urgente, pensato per intervenire concretamente su uno dei problemi più sentiti da amministratori, imprese e cittadini: l’eccessiva lentezza della macchina burocratica.

L’obiettivo è chiaro: semplificare e accelerare. Con “Cresci Piemonte” si punta a dimezzare i tempi delle procedure urbanistiche, passando per esempio dai 300 giorni attuali a circa 165 per le varianti generali, e da 30 a 15 giorni per quelle più semplici. La legge prevede anche un’attenzione particolare ai piccoli comuni, spesso i più penalizzati da carenza di personale e risorse: per loro viene istituito un fondo annuale di un milione di euro, attivo per cinque anni, destinato a sostenere consulenze e attività tecniche indispensabili per avviare progetti e cantieri.

Un altro elemento innovativo è l’introduzione di una cabina di regia regionale, che affiancherà i capoluoghi (tra cui Asti) e le amministrazioni più coinvolte nella pianificazione, semplificando l’iter delle conferenze di servizi e rendendo più omogenei e veloci i percorsi amministrativi. È previsto inoltre un canale privilegiato per gli investimenti privati superiori ai cinque milioni di euro, che potranno accedere agli stessi tempi abbreviati previsti per le opere pubbliche: un modo per attrarre capitali e rendere il Piemonte più competitivo e attrattivo.

Il disegno di legge ha anche un respiro più ampio, perché non si limita a interventi di semplificazione temporanea. Prevede infatti l’avvio di un tavolo di lavoro per arrivare, entro l’anno, a una riforma complessiva della legge urbanistica regionale, che risale al 1977