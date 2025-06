L’Adunata degli Alpini è una grande festa nazional-popolare (Biella 9/11 maggio) un momento di ritrovo e condivisione che unisce persone di ogni età e provenienza. Non è solo una celebrazione militare – anche se la Cittadella Alpina porta alla conoscenza l’eccellenza dei nostri corpi in armi – ma un’occasione per respirare un forte senso di appartenenza, solidarietà e orgoglio. Dopo nove anni (la precedente era stata ad Asti) è tornata in Piemonte, e non potevo assolutamente mancare, una città che si è illuminata di tricolore e una sfilata che mette i brividi per l’emozione che trasmette. Le città che ospitano l’Adunata si trasformano in luoghi di festa, memoria e amicizia, tra cori, sfilate, abbracci e racconti di vita. Tanti gli astigiani presenti, simbolo di una continuità e di un senso di appartenenza davvero unico.