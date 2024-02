Il Min. Bernini: “Forza Italia è proiettata verso il futuro. Siamo e continueremo ad essere il centro del centrodestra”

“Forza Italia è proiettata verso il futuro. Siamo e continueremo ad essere il centro del centrodestra, l’elemento stabilizzatore del sistema. Liberali, garantisti, europeisti ed atlantisti, riformatori. Silvio Berlusconi non c’è più ma restano ben saldi i suoi valori politici, che saranno declinati in atti di governo concreti. Antonio Tajani è la nostra punta di diamante e attorno a lui c’è una classe dirigente competente e determinata, circondata dall’affetto di una comunità di militanti che in questi mesi è cresciuta. Abbiamo tante sfide che ci attendono, da un sistema della giustizia sempre più efficiente a un fisco ancora più vicino alle esigenze di imprese e cittadini. Siamo determinati a vincerle”. Lo a detto il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervistata da Fanpage.it. “Forza Italia ha e continuerà ad avere – ha continuato – una sua identità. Riconosciuta. Forte e autonoma. Se esiste il centrodestra lo si deve proprio a Forza Italia e al suo fondatore, Silvio Berlusconi. Forza Italia c’è ed è determinata a portare avanti lo spirito e le idee del suo fondatore”. “La nostra storia – ha sottolineato Bernini – è il nostro futuro. Un futuro che affronteremo con la consapevolezza di essere una solida comunità di donne e uomini dalle idee chiare e grazie a queste consolideremo le nostre posizioni. È una sfida che ci vedrà protagonisti e che accettiamo senza riserve perché abbiamo tutte le potenzialità per vincerla”