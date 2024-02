DDL bullismo; Ronzulli: “Necessario un codice di etica digitale degli operatori di rete”

“Bisogna contrastare l’uso anonimo di internet, perché molti, attraverso l’anonimato, tengono condotte aggressive, che magari nella vita reale non avrebbero. È necessario quindi promuovere tra gli operatori di rete la creazione di un codice di etica digitale. Tuttavia, mentre facciamo prevenzione, dobbiamo affrontare la dolorosa realtà delle vittime. Per loro, il nostro disegno di legge prevede un supporto psicologico”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, nella dichiarazione di voto sul disegno di legge contro il bullismo e il cyberbullismo.

“In questa tragedia – ha proseguito – le vittime sono chi subisce, perché è vessato, e chi offende, perché non ha avuto la fortuna di poter contare su un contesto familiare sano e vive in situazioni di disagio. Non possiamo etichettare i bulli come persi dalla società. Anche loro avranno l’opportunità di un cammino di rieducazione e di riabilitazione monitorato dai servizi sociali”, ha concluso.