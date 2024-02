Il Comitato provinciale di Perugia Forza Italia 2024 continua i suoi incontri sul territorio: “Libertà in movimento”. Ha dedicato la giornata di sabato ai comuni che vanno al voto nell’Alta Valle del Tevere.

Grazie all’organizzazione di Tommaso Campagni, Consigliere comunale di Città di Castello per Forza Italia e componente del comitato provinciale, il primo incontro si è tenuto a San Giustino, nella sede della lista civica che sarà guidata da Corrado Belloni. Si sono affrontati i temi legati ai problemi di San Giustino ma anche alle potenzialità connesse allo sviluppo della piccola e media industria. Sempre nel pomeriggio, particolarmente piovoso, il comitato provinciale (presenti anche Fiammetta Modena coordinatrice, Mauro Liberti e Liana Lucaccioni, componenti del comitato provinciale) si è spostato a Citerna, andando a far visita al Sindaco Enea Paladino presso gli uffici comunali. Il sindaco ha fatto omaggio del libro “Terre Citerne” e ha accompagnato la delegazione di Forza Italia mostrando le bellezze peculiari e storiche del Comune, in particolare gli “ammassi” e la chiesa con il suo pregevole patrimonio artistico.

Gli incontri sono proseguiti a Montone, per concludersi a Pietralunga con Bruno Martinelli, componente del Comitato provinciale, che ha organizzato anche una conviviale.

A Pietralunga si è fatto il punto della situazione con riferimento alle problematiche del territorio (viabilità, agricoltura, caccia tra le tante) e

naturalmente è stata ribadita la netta contrarietà alla costituzione del parco.

Agli incontri hanno partecipato cittadini e militanti azzurri e Bruno Pialli del coordinamento comunale di Umbertide.