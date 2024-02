Commercio – Mazzetti “La rigenerazione urbana è la chiave per salvaguardare centri storici e attività commerciali”

“Per fermare il preoccupante stillicidio di esercizi commerciali – oltre 100 mila in meno in 11 anni – servono una normativa sugli affitti molto meno vincolante per proprietari e imprenditori e una tassazione meno oppressiva, oggi si è sotto il fuoco incrociato di ben 6 imposte diverse. Tuttavia, c’è un punto ancor più importante: serve anche una nuova cornice urbanistica, un “piano città”, che permetta di rigenerare il tessuto economico e sociale, anche ricorrendo alle risorse del privato. Sicuramente, come sempre ha proposto Forza Italia, la cedolare secca rappresenta un passo avanti per rendere più semplice fare attività: dev’essere applicata velocemente”. Lo propone l’On. Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, che prosegue: “Le abitudini delle persone stanno cambiando e contestualmente anche le nostre città devono essere riviste: fino ad oggi non è stato così ed è emerso il peggio, in termini economici e di sicurezza. I nostri centri storici, prima vitali e belli, si stanno svuotando di funzioni e di persone, con conseguenze sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo sviluppare una risposta politica chiara”. “Non è solo colpa delle tasse, del caro affitti o delle bollette – riflette Mazzetti -, comunque troppo alte soprattutto quelle per i rifiuti in quei territori dove non ci sono impianti di smaltimento, ovvero nella mia Toscana; non è colpa del turismo di massa come vorrebbe far credere qualcuno”. “Manca – evidenzia Mazzetti – un piano di sviluppo per le città che permetta di fare rigenerazione urbana, economica e sociale, e che tenga conto delle nuove abitudini delle persone, senza più vincoli alla libera iniziativa privata, con poche norme pragmatiche”. “Dove c’è un negozio, c’è vita e c’è socialità, altrimenti prosperano illegalità e insicurezza: salvaguardare il commercio dev’essere una priorità ma per farlo bisogna mettere al centro la rigenerazione urbana”, conclude la parlamentare di Forza Italia.