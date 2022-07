I SENIORES: ” Necessità dell’Istituzione della figura del “GARANTE nazionale della PERSONA ANZIANA”

Nella riunione di ieri, il Coordinamento Nazionale SENIORES di Forza Italia, presieduto dal Sen. Enrico Pianetta, ha manifestato l’inderogabile necessità dell’Istituzione della figura del “GARANTE nazionale della PERSONA ANZIANA” a sostegno dei diritti e della dignità degli anziani.

Il Garante, quale Autority, tra l’altro deve vigilare sulle strutture sanitarie e socio assistenziali per evitare abusi o inadempienze nei confronti degli anziani. Deve valutare le corrette modalità dell’assistenza degli oltre tre milioni di anziani non autosufficienti e delle loro famiglie. Intervenire per un corretto e dignitoso livello pensionistico di chi ha lavorato tanto per rendere grande l’Italia e consentire una vita attiva, non marginale e in solitudine.

È questo un obiettivo irrinunciabile che il “Movimento Seniores” di Forza Italia, unico a tutela degli anziani nel panorama partitico italiano e fortemente voluto dal Presidente Berlusconi, consegna ai programmi del proprio partito e che sosterrà in questa campagna elettorale.

“Non arretreremo di un millimetro – sostiene il coordinatore nazionale Enrico Pianetta – per l’istituzione del Garante in Italia, ritenendo questo un comune e concreto impegno di civiltà e di serietà delle istituzioni nei confronti delle persone anziane che ormai costituiscono un quarto degli italiani. Riteniamo altresì che il Governo della prossima legislatura debba prevedere, anche, il “MINISTERO della TERZA ETÀ”, a sostegno delle problematiche delle persone anziane e a tutela dei loro diritti e della loro dignità”.

