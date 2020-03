GROSSETO: Coronavirus, Ripani e Marrini (FI): “Approvvigionamento urgente dei dispositivi di protezione individuale e tamponi per il personale sanitario”

“Bene che vi sia stato un incremento del numero dei letti di terapia intensiva all’ospedale Misericordia, bene che il test per il Covid-19 si effettui anche a Grosseto riducendo così i tempi di risposta, ma l’incolumità del personale sanitario resta una questione improcrastinabile da risolvere in tempi stretti. Vengono chiamati “eroi” e ringraziati a parole, ma nei fatti rischiano di essere abbandonati al loro destino”.

“Al di là delle rassicurazioni, chi è in trincea denuncia un realtà complicata. Servono scorte abbondanti dei dispositivi di protezione individuale, il materiale non può essere centellinato: i camici monouso e i guanti in lattice non possono scarseggiare, una mascherina non può bastare a ricoprire l’intero turno, ma va sostituita ogni volta che sia necessario.

Chi lavora nell’ambiente sanitario deve essere messo in sicurezza e tranquillità. Gli operatori, se positivi e asintomatici, possono trasformarsi in superdiffusori del virus, proteggere loro equivale a proteggere l’utenza stessa con cui vengono in contatto”.

“La fase di emergenza non può giustificare la difficoltà di approvvigionamento, quando sono proprio i dispositivi di sicurezza che riescono a fronteggiarla contenendo il contagio. Non ci sono? Acquistiamoli dall’estero o produciamoli in Italia, purchè si agisca con somma urgenza. Il personale sanitario è la risorsa più preziosa di cui disponiamo e va messo nelle condizioni di lavorare a riparo dall’infezione e soprattutto serenamente. Se contraggono il virus o vanno in regime di quarantena, chi curerà poi i pazienti? Senza fare polemiche politiche, le direttive dovrebbero disporre di effettuare tamponi a tappeto agli operatori sanitari regolarmente, specie se sono stati a contatto con casi positivi, e non solo in presenza di sintomi, questo per la tranquillità di tutti e per evitare il collasso del sistema”.

Lo dichiarano la deputata grossetana di Forza Italia, Elisabetta Ripani, ed il coordinatore provinciale del partito azzurro, Sandro Marrini.