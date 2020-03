Coronavirus, Porchietto (FI): serve tutela settore logistico

“Sono settimane che Confetra ha lanciato l’allarme in merito all’esigenza di una dottrina chiara per la tutela dei lavoratori del mondo della logistica e trovo sia arrivato il momento che il Governo lo accolga e trovi una rapida soluzione. L’emergenza Coronavirus non risparmia nessuno, nemmeno il settore degli autotrasportatori, macchinisti, driver, corrieri, portuali, handler e magazzinieri che conta in Italia circa 100 mila imprese e 1 milione e mezzo di lavoratori, persone che per mestiere trasferiscono merce transitando in porti o autostrade, che lavorano in team o devono consegnare nelle aziende, nei negozi e nelle abitazioni. È indubbio che con un’emergenza sanitaria, come quella che stiamo vivendo in Italia, il livello di sicurezza deve essere massimo per tutti, nessuno escluso, un diritto prioritario per non ammalarsi e bloccare un intero comparto”. Lo dichiara in una nota l’On. Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia. “Mi auguro che le promesse fatte dal Ministro De Micheli vengano mantenute perche’ in questo difficile momento non possiamo permetterci che un settore strategico come quello della logistica si fermi proprio adesso. Stanno facendo un servizio fondamentale per il Paese e’ doveroso che il Governo ne tenga conto ed intervenga”, conclude