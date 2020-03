LUCCA: Coronavirus Covid-19, Marchetti (FI): «Nei centri impiego di Lucca lavoratori preoccupati per l’assenza di protezioni da contagio»

«Buongiorno, mi scusi se la disturbo ma chiedo che venga presa in considerazione la chiusura dei centri per l’impiego […] Gli addetti lavorando senza una benché minima precauzione. Signora lei lavora lì? Mia figlia. Non c’è un vetro tra lei e gli utenti. Parlo di Lucca ma anche altrove mi risulta la stessa situazione. […] Ma entrano uno alla volta, almeno? No, si accalcano e a volte litigano, anche. C’è paura. La difesa della salute non ha prezzo. Confido in lei per mia figlia e per tutti gli altri». Questo lo scambio via Messenger tra un’utente, una madre preoccupata, e il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.

«Io prendo in carico la paura di questa mamma per la propria figliola che lavora nel centro impiego di San Vito e la segnalo. Bisogna fare in modo che anche nei centri impiego si proceda a sanificazione degli ambienti – chiede Marchetti – e poi a un rientro con stretto rispetto delle procedure, ingressi uno alla volta, distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto mascherine e guanti».

«Le farmacie – suggerisce Marchetti – hanno installato delle barriere protettive in plexiglass che fanno la funzione dei vetri di sportello, ma provvisori. Ritengo che un simile dispositivo possa e debba, in questa fase, essere adottato presso ogni tipologia di ufficio che fa front office».