Gasparri – Zanettin: “Il presidente di commissione ha il diritto e il dovere di esprimere il suo voto”

“La ricostruzione fatta in Aula dal presidente Giulio Terzi di Sant’Agata sull’andamento dei lavori della quarta Commissione risulta corretta e puntuale. Del resto fa fede il resoconto ufficiale della seduta. Pretestuosa e surreale è dunque la pretesa da parte dell’opposizione che il presidente di Commissione non voti i provvedimenti. In Senato, per effetto della sciagurata riduzione dei parlamentari, la maggioranza nelle Commissioni si regge con uno, al massimo due voti di scarto. È perciò normale che i presidenti di Commissione votino i provvedimenti, altrimenti verrebbe meno il principio democratico della maggioranza. Il presidente Terzi di Sant’Agata ha quindi il diritto – dovere di esprimere il proprio voto in Commissione”. Lo dichiarano il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione per le Politiche UE.