Firenze: ex Lega Jacopo Alberti aderisce a Forza Italia. Stella: “Benvenuto, porterà esperienza e passione nel partito”

Oggi Forza Italia Toscana ha formalizzato l’adesione e l’iscrizione al partito di Jacopo Alberti, ex consigliere regionale della Lega, ed ex consigliere comunale per due legislature a Calenzano. “Siamo davvero felici per la scelta di Jacopo – commenta il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella -. È un segnale importante per il nostro partito, negli ultimi mesi sono numerosi gli esponenti della società civile o provenienti da altri partiti del centrodestra e da Italia Viva, che hanno scelto noi, convinti della bontà del nostro progetto politico e del nostro programma. Jacopo Alberti mi affiancherà come consigliere nel coordinamento regionale del partito”.

“Sono soddisfatto per questa scelta, meditata a lungo – spiega Alberti -. Sgombero subito il campo da possibili malintesi o illazioni: sono molto impegnato nella mia attività professionale, e non mi candiderò alle elezioni del giugno prossimo. Ho deciso di aderire a Forza Italia perché stimo molto il coordinatore nazionale Antonio Tajani, e il coordinatore regionale Marco Stella, e la loro volontà di creare un partito moderato di centrodestra, non populista. Porterò la mia esperienza, la mia passione e la mia competenza, e spero di poter essere utile alla comunità politica azzurra fiorentina e toscana”.