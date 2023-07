Forza Italia, Stella: “Domani e domenica 50 gazebo per il tesseramento in Toscana. Continua l’operazione rilancio del partito”

Cinquanta tra gazebo e banchini allestiti in altrettanti Comuni della Toscana, soprattutto nelle località balneari e di villeggiatura, ma anche nei centri più grandi della regione. Prosegue, domani e domenica 30 luglio, la campagna tesseramento 2023. Ai banchini, militanti, dirigenti ed eletti nelle istituzioni. “Continua il nostro impegno per il Presidente Berlusconi, per i valori di Forza Italia, per la nostra storia – sottolinea il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella -. Continueremo a batterci per abbassare la pressione fiscale, per alzare le pensioni minime, per garantire più sicurezza nelle nostre città. Nella mobilitazione di fine giugno, abbiamo fatto mille tessere in due giorni, supereremo di gran lunga l’obiettivo di arrivare a oltre 5.000 iscritti entro l’anno”.

La mobilitazione di Forza Italia in Toscana non si ferma qui. “Faremo banchini e gazebo tutta l’estate, soprattutto nelle località balneari e di villeggiatura – assicura Stella -. Questo risultato sta a dimostrazione di come l’azione di rilancio del partito iniziata con la mia nomina, passa dal radicamento sul territorio. Per questa mobilitazione straordinaria desidero ringraziare tutti i coordinatori provinciali e comunali, i vice coordinatori regionali Berardi e Bonsangue, e le nostre tre deputate Bergamini, Mazzetti e Tenerini, oltre ovviamente a tutti i nostri militanti e dirigenti, che si sono spesi e si continuano a spendere per rilanciare l’azione politica di Forza Italia. Con queste iniziative sul territorio prosegue la nostra campagna elettorale per le elezioni Europee e per le amministrative del 2024, che vedranno oltre 180 Comuni toscani andare al voto”.