Toscana, Stella: “Vergogna Pd, ha bocciato nostro emendamento a sostegno pazienti oncologici”

“Non riusciamo davvero a capire per quale motivo il Pd abbia bocciato un nostro emendamento al Prs, che chiedeva di ‘continuare a sostenere gli interventi relativi al benessere oncologico, anche in riferimento ai trattamenti legati all’estetica del paziente oncologico (parrucche, cuffie e trattamenti di vario genere per lenire le irritazioni e bruciore, trattamenti di linfodrenaggio oncologico per ridurre i gonfiori ed eliminare le tossine dall’organismo dovute all’assunzione di farmaci, o trattamenti per mani e piedi per le unghie danneggiate dai farmaci chemioterapici)’. È un atteggiamento inspiegabile e vergognoso, per il quale non sono state fornite spiegazioni”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Si trattava – spiega Stella – di sostenere interventi funzionali ad aiutare i pazienti a combattere le proprie fragilità indotte dalla malattia, che in molti casi si ripercuote sull’immagine di sé che spesso subisce importanti alterazioni, tutti trattamenti che possono fornire ai pazienti gli strumenti per un graduale ritorno ad una vita normale e il superamento dell’evento traumatico vissuto. In questi casi, non ci sono maggioranza e opposizione, centrodestra e centrosinistra, ma si sta tutti dalla stessa parte. Noi non ci fermiamo, la nostra battaglia prosegue e presenteremo presto una proposta di legge su questo tema che riguarda ben 208.000 cittadini toscani”.