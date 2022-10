Forza Italia Piemonte: buon lavoro senatore Rosso in Commissione Speciale del Senato

È stato formalizzato che il neo senatore Roberto Rosso sarà componente insieme al collega Pierantonio Zanettin della Commissione Speciale del Senato per Forza Italia. “Alla nascita di ogni legislatura è diventata prassi istituire due Commissioni Speciali, una per la Camera e una per il Senato, che sono chiamate a discutere e approvare tutti i provvedimenti urgenti fino all’insediamento delle Commissioni Permanenti. Per alcune settimane quindi passa in queste Commissioni tutto il lavoro del Parlamento e Governo italiano. Esprimiamo la nostra soddisfazione per la chiamata di un piemontese tra i componenti di questo strategico organo istituzionale, il nostro senatore Roberto Rosso. A lui va il nostro augurio di buon lavoro visto che c’è molto da fare dato l’attuale momento storico”. Ad affermarlo il Coordinamento Regionale piemontese di Forza Italia.

