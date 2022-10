Firenze, Interno’ (FI) incontra sindacato polizia Sap: “Da nuovo Governo ci aspettiamo grande attenzione verso categoria”

Firenze, 15 ottobre – Un incontro con il Sap, il sindacato autonomo di Polizia, per recepire le loro istanze e per parlare della loro condizione lavorativa. A tenerlo, ieri pomeriggio, la vicecoordinatrice regionale di Forza Italia Toscana, Mariagrazia Interno’, insieme ai vertici locali dell’organizzazione sindacale. Sono molte le aspettative delle forze dell’ordine dal nuovo Governo che si sta per insediare.

“Al nuovo esecutivo nazionale, il sindacato Sap – spiega Interno’ – chiede un aggiornamento retributivo, e una maggiore tutela nell’espletamento delle loro mansioni. In diverse occasioni i poliziotti sono stati aggrediti durante il servizio. Il Sap chiede, inoltre, un ammodernamento del parco veicoli, e anche del comparto informatico in dotazione ai loro uffici”.