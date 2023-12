“Forza Italia per Città di Castello”: Successo nell’Incontro con iscritti, simpatizzanti e figure di rilievo nazionale ed europeo

“Forza Italia per Città di Castello” ha visto la partecipazione di iscritti e simpatizzanti e la presenza dei massimi dirigenti regionali e rappresentanti nazionali ed europei del partito.

I lavori sono stati aperti con la relazione del coordinatore comunale Tommaso Campagni che nel suo excursus ha messo in evidenza il lavoro svolto dal coordinamento comunale sul territorio con importanti eventi, primo su tutti il progetto conFIdiamoci.

Sono state anche illustrate le iniziative assunte in seno al consiglio comunale di Città di Castello da Forza Italia.

Sono seguiti interventi rilevanti del vice presidente della giunta regionale e assessore Roberto Morroni, dell’onorevole Catia Polidori, dell’onorevole eurodeputata Francesca Peppucci, del coordinatore provinciale Fiammetta Modena.

Le conclusioni sono state affidate al coordinatore regionale e sindaco di Perugia Andrea Romizi che ha evidenziato come il filo comune degli interventi sia stato quello di rimarcare la grande compattezza di Forza Italia dimostrata anche in occasione del congresso provinciale di qualche giorno fa.

Al termine dei lavori c’è stato spazio per un confronto aperto sulle tematiche locali a cui ha fatto seguito la cena conviviale per lo scambio di auguri.

Il coordinamento comunale Forza Italia Città di Castello