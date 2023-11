Deborah Bergamini annuncia una proposta di legge in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Forza Italia ha celebrato oggi la Giornata Internazionale contro la violenza di genere con un convegno di rilevanza nazionale dal titolo “Mai Sole”, presso la città di Lucca.

L’evento ha registrato una partecipazione significativa di tanti partecipanti, di cui un numero considerevole di sesso maschile. Si tratta di un segnale positivo in sintonia con la giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Ascolta l’intervento di Deborah Bergamini, Vice Presidente di Forza Italia alla Camera dei Deputati

Il convegno si è rivelato un’opportunità cruciale per riflettere in maniera approfondita sulla violenza di genere e domestica. La presenza dell’on. Rita Dalla Chiesa, membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, e dell’on. Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, ha arricchito la discussione con prospettive e approfondimenti di alto profilo.

Durante il convegno, l’on. Deborah Bergamini, Vice Capogruppo alla Camera dei deputati di Forza Italia, ha annunciato la sua intenzione di presentare, nei prossimi giorni, una proposta di legge volta a favorire l’insegnamento e l’ascolto della musica classica e lirica nelle scuole.

Questa iniziativa, mirata a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento di generi musicali di grande valore culturale, rappresenta un passo significativo verso l’arricchimento dell’educazione artistica e della formazione culturale degli studenti.

Nel corso della sua dichiarazione, l’on. Bergamini ha evidenziato che la proposta di legge si basa anche sulla consapevolezza delle peculiarità di questi generi musicali. A differenza di altri generi, come ad esempio la trap, la musica classica e lirica hanno sempre osannato e idealizzato la figura femminile. Questo aspetto, oltre a rappresentare un patrimonio culturale di inestimabile valore, si inserisce nel contesto più ampio della lotta contro la violenza di genere.

La proposta dei Deborah Bergamini arriva dopo il successo ottenuto pochi giorni fa alla Camera dei deputati, che all’unanimità ha approvato un suo ordine del giorno che prevede di istituire e dedicare a Giovanbattista Cutolo, il giovani musicista ucciso da una minorenne a Napoli, un’iniziativa finalizzata alla diffusione della cultura della musica classica tra i giovani.

L’on. Rita Dalla Chiesa ha accettato di essere cofirmataria della proposta di legge, sottolineando l’importanza di promuovere la musica classica e lirica nelle scuole, ed essendo membro della commissione cultura alla Camera dei deputati potrà così essere di aiuto nella calendarizzazione della discussione di presentazione della proposta alla nella stessa commissione.

Il Sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha anch’esso dichiarato che la Città di Lucca, luogo natale del Maestro Giacomo Puccini, sosterrà attivamente questa iniziativa legislativa, riconoscendo l’importanza culturale e il legame profondo con la storia e l’identità locale.

L’impegno dell’on. Deborah Bergamini, il sostegno dell’on. Rita Dalla Chiesa e del Sindaco Mario Pardini rappresentano passi concreti verso la realizzazione di un progetto che mira non solo a arricchire l’educazione musicale, ma anche a celebrare la cultura e le tradizioni che rendono unica la città di Lucca e il patrimonio musicale italiano nel suo complesso.