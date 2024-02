Foibe – Gasparri: “Il Museo del ricordo rafforza la coscienza civica su di un dramma a lungo taciuto”

“Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge che istituisce il Museo del ricordo è un ulteriore passo significativo che grazie all’impegno del governo e del Ministro della Cultura Sangiuliano porterà a preservare la memoria e commemorare le vittime di una delle pagine più tristi e drammatiche della nostra storia. Un’iniziativa concreta volta a diffondere la conoscenza e rafforzare la coscienza civica della nostra collettività, che si aggiunge a quelle già intraprese nel corso di questa legislatura, come la creazione di un fondo per sostenere la promozione di viaggi formativi delle scuole nei luoghi di queste tragedie. Per troppo tempo si è taciuto sul dramma vissuto da chi fu costretto a lasciare la propria casa e la propria terra dai comunisti titini. Per questo esprimo soddisfazione per l’istituzione del Museo del ricordo, certo che contribuirà a contrastare ogni tentativo di mistificare la storia con dottrine negazioniste fin troppo diffuse e che vanno combattute in memoria di tutte le vittime delle foibe”. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato.