Fisco, Giacometto (FI): pagamento mensile tasse reddito partite Iva ennesimo danno a lavoratori autonomi

“Il Governo Conte vuole introdurre il pagamento mensile o trimestrale delle tasse sul reddito a carico delle partite IVA, come preannunciato incautamente qualche settimana fa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini, superando l’attuale sistema basato sugli acconti nell’anno in corso e sul saldo nell’anno successivo? Sarebbe l’ennesimo danno arrecato a milioni di lavoratori autonomi, con la beffa aggiuntiva di una ‘narrazione’ secondo cui un’operazione del genere rappresenterebbe una semplificazione a vantaggio di questa importante categoria di contribuenti”. Così, in una nota, il deputato Carlo Giacometto, componente della Commissione Finanze e responsabile del Dipartimento Bilancio e Finanze di Forza Italia in Piemonte.

“In realtà – ha continuato- si tratta di una scelta che risponde ad un’unica esigenza dell’Erario, quella cioè di dover garantire un costante flusso di cassa di entrate tributarie per lo Stato in un anno, il ‪2021, che sconterà‬ le conseguenze negative del crollo del PIL e, quindi, dei redditi a partire dal secondo trimestre e per tutto il 2020. Per i lavoratori autonomi che riusciranno a superare un anno orribile dal punto di vista del fatturato, ciò comporterà uscite anticipate e immediate rispetto a redditi da lavoro appena conseguiti, oltreché il moltiplicarsi di adempimenti di natura amministrativa che sottrarranno ulteriori risorse agli obiettivi aziendali”.

“Insomma – ha concluso – l’obiettivo del Governo giallorosso, spacciato per innovazione, è quello di disporre subito di ulteriori risorse per alimentare le proprie politiche, tutte orientate alla spesa corrente di natura prevalentemente assistenziale. Politiche a cui Forza Italia si è opposta e continuerà ad opporsi”.