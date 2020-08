Pella (FI): “Partite Iva rimaste inascoltate su termini pagamenti e sostegno al reddito salvano buco gettito”

Saranno ancora una volta professionisti e partite iva a contribuire a salvare il buco da mancato gettito fiscale nazionale. Nonostante gli annunciati spiragli del dl agosto, le ripetute richieste di differimento dei termini sono rimaste inascoltate. Assistenzialismo, sussidi e bonus garantiti a copertura di tutti i redditi, tranne che per i professionisti. E così domani, 20 agosto, rimane la scadenza per il pagamento delle imposte per coloro che, nel nostro Paese, si impegnano ogni giorno a onorare la propria attività e a creare lavoro e innovazione d’impresa, molti dei quali sono i giovani per i quali Mario Draghi ha chiesto maggiore e specifica attenzione da parte del Governo intervenendo ieri al Meeting di Rimini. Forza Italia ha da subito chiesto il semestre bianco fiscale, almeno fino alla fine dell’anno 2020, insieme a una profonda riforma fiscale e all’abbassamento delle tasse, ma anche in questo caso le proposte dell’opposizione non sono state prese in considerazione.

