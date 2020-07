FIRENZE: Regionali 2020, Antonio Tajani venerdì in Toscana per Ceccardi. Forza Italia si mobilita a Firenze, Siena e Pisa

Conferenza stampa in mattinata a Firenze insieme ai Coordinatori regionale on. Mugnai, cittadino Cellai e ai Consiglieri regionali Marchetti e Stella

Giornata toscana, il prossimo venerdì 17 luglio, per il Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. A lui il compito di tagliare il nastro ideale della campagna elettorale degli Azzurri in vista delle elezioni regionali della Toscana, dove Forza Italia con tutto il centrodestra sostiene la candidatura di Susanna Ceccardi come Presidente.

La giornata – nel corso della quale l’europarlamentare e Vicepresidente del Ppe sarà accompagnato dai vertici regionali di Forza Italia con il Coordinatore toscano onorevole Stefano Mugnai e il Capogruppo in Consiglio regionale Maurizio Marchetti – alterna momenti di confronto col territorio ad altri di festa azzurra con l’inaugurazione di sedi territoriali del Movimento.

Ma ecco l’agenda, che si apre su Firenze. Qui la mattinata avrà per casa base l’Hotel Rivoli al 33 di via della Scala e vedrà tra i protagonisti anche il Coordinatore cittadino di Forza Italia e Capogruppo al Comune di Firenze Jacopo Cellai e il Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella. Alle ore 11, la delegazione azzurra incontrerà le categorie dell’universo economico-produttivo toscano. A seguire (ore 12.30) è prevista una conferenza stampa. Concluderà la mattinata fiorentina un momento conviviale con il coordinamento cittadino di Forza Italia.

E’ Siena la seconda tappa della giornata toscana di Antonio Tajani, che qui alle ore 16 – insieme anche al coordinatore provinciale Lorenzo Lorè e agli esponenti locali degli Azzurri – inaugurerà la sede del coordinamento provinciale di Forza Italia a Siena in via del Paradiso. A seguire, il Vicepresidente di Forza Italia insieme agli altri esponenti del partito si concederà una passeggiata nel centro cittadino fino a piazza del Campo.

Dunque via tutti verso Pisa. Anche qui l’occasione è l’inaugurazione della sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia in piazza Solferino 12 alla presenza anche della Coordinatrice provinciale e Vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue. L’apericena con dirigenti ed eletti del partito concluderà la giornata.