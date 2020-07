Sanità, Riva Vercellotti (FI): necessario trovare soluzione alle code al Cup di corso Abbiate a Vercelli

“Quest’oggi ho sollecitato la Regione Piemonte con una interrogazione per conoscere quali azioni stia intraprendendo l’Assessorato alla Sanità per gestire con efficienza le code imbarazzanti che si vivono ancora oggi al Cup del Sant’Andrea di corso Abbiate, a Vercelli e più in generale alla disorganizzazione dimostrata purtroppo dall’Asl in questa vicenda. Lunghe code sotto il sole senza aver predisposto sedute per le persone più deboli e per gli anziani, orari e indicazioni imprecise, potevo comprendere che nei primi giorni post lockdown ci fossero dei disservizi, ma oggi siamo a luglio ed è necessario che la Regione prenda in mano la situazione offrendo risposte concrete. Risposte che non possono essere solo la predisposizione di una applicazione sul cellulare, visto soprattutto l’alto numero di persone anziane. Così come non si possono attendere nuove assunzioni per velocizzare il servizio o la realizzazione di nuove strutture: è necessaria una risposta immediata. Predisporre sedute o una struttura provvisoria di riparo dal sole e dalla pioggia hanno un costo irrisorio, rispetto al budget complessivo dell’Asl di Vercelli. Mi aspetto che già lunedì prossimo, in Commissione Sanità, ci vengano dati dall’Asl tempi certi e soluzioni concrete affinché non avvengano più disagi come quelli vissuti dai vercellesi in queste settimane al Cup”. Ad affermarlo in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Carlo RIva Vercellotti

