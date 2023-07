Firenze Fiera, Stella: “Presidente inadatto a guidarla. Se continua questa gestione, meglio chiuderla”

“Qualcuno si dovrebbe domandare come sia possibile che la richiesta del presidente Becattini passi da 12 milioni di euro del febbraio 2022 a 26 milioni di euro del luglio 2023. Il tema vero è questo: il presidente Becattini è in grado o non è in grado di guidare Firenze Fiera? Da quando è stato nominato ai vertici di questa società, è stato in grado di disegnare un piano industriale che salvasse Firenze Fiera e mettesse in sicurezza i lavoratori, oppure no? Noi crediamo di no, e ce lo dicono i numeri”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella in un passaggio del suo intervento in aula.

“Ricordiamo dunque un po’ di numeri di Firenze Fiera, per capire bene di cosa stiamo parlando – ha sottolineato Stella -. Firenze Fiera, dal 2015 al 2022 perde oltre 10 milioni di euro; mi domando quale società possa sopravvivere alla perdita secca di 10 milioni di euro in sette anni, e soprattutto dove le liquidità sono costituite da soldi pubblici. Io credo sia più grave quello che il presidente Becattini ha disegnato nell’arco del tempo, dicendo di aver rimesso in moto la macchina, peccato che abbia messo la retromarcia. Il punto è uno solo: se questa società la teniamo così come è oggi, credo facciamo meglio a chiuderla”.