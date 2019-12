FIRENZE: Bilancio regionale, Marchetti (FI): «Modello ‘Scherzi a Parte’. Ci chiamano in Commissione la mattina per il pomeriggio, e manca il parere dei revisori»

«Il bilancio regionale va in aula oggi pomeriggio. Ci chiamano in Prima Commissione questa mattina. Manca ancora agli atti il parere dei revisori. Io sono allibito. Una cosa così io penso nemmeno nella Frittole del 1492 del celebre film Non ci resta che piangere. Ma veramente: un fiorino!» Allarga la braccia in segno di sconforto, il Capogruppo regionale di Fi Maurizio Marchetti reduce dalla seduta di Prima Commissione in cui c’erano all’ordine del giorno gli atti finanziari della Regione Toscana.

«Ora io non voglio fare il pissero e ardire a pretendere la relazione dei revisori qualche giorno, ma anche qualche ora prima per poterla leggere. Mi contentavo di averla nella cartellina. E invece non c’era. Ma che si aspetta?», si domanda incredulo Marchetti.

«Non si aspetterà mica l’articolo 5 della legge di stabilità 2020 che attribuisce ai revisori maggiori compiti e un aumento di indennità. Spero di no, sennò si va alle calende… toscane!»